В Украину идет новая волна похолодания и дождей. Ночью температура снизится до +10 градусов

«Начиная со вторника через территорию Украины с запада на восток будет проходить холодный атмосферный фронт, именно за ним и зайдет прохладный воздух с северо-запада, что приведет к прекращению жары в большинстве регионов», — рассказали в УГМЦ.

По прогнозу синоптиков, 17 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях, а 18—19 августа с постепенным распространением на всю территорию Украины пройдут умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15—22 м/с. В связи с этим в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

В ночь на вторник будет +14...+20 °С, днем +27...+33 °С, 18 августа в западных, большинстве северных и Винницкой областях, 19 августа в Украине, кроме юго-востока, начнется снижение температуры: ночью до +10...+16 °С, днем — до +20...+26 °С.