В выходные в Украине прогнозируют солнечную погоду, а в Карпатах холодные ночи. С понедельника вернется жара

На следующей неделе в Украине прогнозируют новую волну жары до +30...+35 °С. В выходные, на Маковея (14 августа) ожидается замечательная малооблачная погода, +27...+29 °С, в целом без осадков. По прогнозу Sinoptik.ua, дождями может несколько задеть только Луганскую и Донецкую области.

На востоке страны в пятницу днем будут спокойные +25...+27 °С. В выходные температура воздуха повысится до +27...+29 °С, облаков станет меньше. В понедельник — жарко, до +32 °С. В Харькове в пятницу и субботу будет облачно, до +27 °С, ветер северо-западный до 5 м/с. В воскресенье и понедельник ветер успокоится, станет солнечно, +29...+31 °С. В южных областях в выходные ожидается +28...+31 °С, в понедельник воздух прогреется до +33 °С. В Николаеве с пятницы до понедельника в основном ясно. Днем до +29 °С, в понедельник до +31 °С. Ночью воздух будет охлаждаться до +17...+18 °С. Температура воды в Черном море возле Одессы +22 °С, в Азовском море возле Бердянска +28 °С.