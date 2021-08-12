У вихідні в Україні прогнозують сонячну погоду, а в Карпатах холодні ночі. З понеділка повернеться спека

За прогнозом Sinoptik.ua , дощами може дещо зачепити тільки Луганську та Донецьку області.

Наступного тижня в Україні прогнозують нову хвилю спеки до +30...+35 °С . У вихідні, на Маковія (14 серпня) очікується чудова малохмарна погода — +27...+29 °С, загалом без опадів.

На сході країни в пʼятницю вдень буде +25...+27 °С. У вихідні температура повітря стане вищою — до +27...+29 °С, хмар поменшає. У понеділок — спекотно, до +32 °С.

У Харкові в пʼятницю та суботу буде хмарно, до +27 °С, вітер північно-західний до 5 м/с. У неділю та понеділок вітер заспокоїться, стане сонячно, +29...+31 °С.

У південних областях у вихідні очікується +28...+31 °С, у понеділок повітря нагріється до +33 °С.

У Миколаєві з пʼятниці до понеділка буде переважно ясно. Удень до +29 °С, у понеділок до +31 °С. Уночі повітря буде охолоджуватися до +17...+18 °С.

Температура води в Чорному морі біля Одеси +22 °С, в Азовському морі біля Бердянська +28 °С.