«Обіцяє врізати до +37 °С». Синоптик спрогнозувала повернення спеки в Україну

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

На початку наступного тижня в Україну знову повернеться спека.

За прогнозом синоптика, у четвер, 12 серпня, в Україні очікується +25...+29 °С, +30 °С і вище може бути лише у східних областях і на півдні. Водночас північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним.

Також Діденко зазначила, що найближчої доби антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України, проте грози та дощі можливі на сході України, Запоріжжі та у Криму.

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження на 12 серпня в південно-східній частині України через грози та подекуди шквали 15—20 м/c (I рівень небезпечності).