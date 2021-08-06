Погода у вихідні: синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі й повернення спеки

У вихідні в Україні прогнозують комфортну погоду, дощі будуть на Лівобережжі, зміщуючись на схід. З наступного тижня очікується підвищення температури повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У ніч проти 7 серпня в Україні, крім заходу та південного сходу, а в суботу вдень на Лівобережжі дощитиме, можливі грози, в окремих районах град та шквали 15—20 м/с.