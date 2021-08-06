Погода в выходные: синоптики прогнозируют дожди на Левобережье и возвращение жары

В выходные в Украине прогнозируют комфортную погоду, дожди будут на Левобережье, смещаясь на восток. Со следующей недели ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В ночь на 7 августа в Украине, кроме запада и юго-востока, а в субботу днем на Левобережье пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с.