«Циклон приблизился». Синоптики прогнозируют в некоторых регионах Украины сильные ливни в ближайшие 12 часов

Синоптики ожидают сильных ливней в ряде регионов Правобережной Украины в течение ближайших 12 часов из-за приближения циклона Henri.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Метеорологи прогнозируют, что в этих регионах уровень осадков может составить от 15 до 49 мм. При этом в большинстве юго-восточных областей будет солнечно, сухо и жарко.

6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной частей, ожидаются кратковременные дожди грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с. Ночью в западных и Житомирской областях, а днем — в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.

Ветер юго-восточный 7—12 м/с. Температура ночью +14...+19 °C, на юге страны +18...23 °C; днем в западных областях +20...25 °C, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях +24...29 °C, на остальной территории +30... 35 °C.