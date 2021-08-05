«Циклон наблизився». Синоптики прогнозують у деяких регіонах України сильні зливи в найближчі 12 годин

Синоптики очікують сильних злив у низці регіонів Правобережжя України протягом найближчих 12 годин через наближення циклону Henri.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Метеорологи прогнозують, що на Правобережжі рівень опадів може сягнути від 15 до 49 мм. Водночас у більшості південно-східних областей буде сонячно, сухо і спекотно.

6 серпня в Україні, крім південно-східної та східної частин, очікуються короткочасні дощі грози, удень в окремих районах град і шквали 15—20 м/с. Уночі в західних областях і на Житомирщині, а вдень — у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі.

Вітер південно-східний 7—12 м/с. Температура вночі +14...19 °C, на півдні країни +18...23 °C; Удень у західних областях +20...25 °C, у північних (крім Сумської), Черкаській та Одеській областях +24...29 °C, на решті території +30...35 °C.