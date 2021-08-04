До України наближається циклон: більшість областей накриють грози, на заході прогнозують зливи

За прогнозом синоптиків, найбільш рясні опади на заході країни будуть ввечері, також зачепить північні та частково центральні регіони. У зв’язку з цим оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У четвер, 5 серпня, циклон Henri з Адріатичного моря наблизиться до України, у західних областях очікуються інтенсивні дощі .

«5 серпня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози. Удень подекуди шквали 15—20 м/с, подекуди град, увечері на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні УГМЦ.

На решті території синоптики прогнозують суху погоду. Вітер переважно південно-східний 7—12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, на півдні країни +18...+23 °С; удень +23...+28 °С, у південних, східних і Дніпропетровській областях +29...+33 °С; у Карпатах вночі +7...+12 °С, удень +16...+21 °С.