Синоптики попередили про посилення антициклону Elfi — очікують на «певну свіжість від легкого вітерця»

Український гідрометцентр очікує 11 серпня збереження теплої, проте дещо вітряної погоди.

Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру.

За їхніми даними, із заходу починає посилюватися антициклон на імʼя Elfi. Це означає, що на території України збережеться сонячна погода, «але певної свіжості додаватиме легкий вітерець із півночі та північного заходу️».

Протягом середи на територію України із південного сходу впливатиме поле зниженого тиску з хмарами та короткочасними дощами, а температурні показники залишатимуться доволі високими.

У південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, лише вдень у західних, Сумській та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13 ...+18 °C, вдень +24 ...+29 °C; на півдні та сході країни вночі +17 ...+22 °C, вдень +28 ...+33 °C.