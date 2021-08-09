Синоптики оголосили штормове попередження на найближчі три доби. Найбільше грозові дощі зачеплять південний схід

У більшості областей України протягом поточного тижня буде сонячна погода із помірною літньою температурою. Проте подекуди пройдуть грози з дощами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, у наступні три доби у південно-східній частині очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності).

Окрім цього, у вівторок, 10 серпня, на Прикарпатті та в північних областях, а у середу, 11 серпня, у західних та північно-східних областях подекуди прогнозують невеликий короткочасний дощ та грозу.

Температура вночі +13...+19 °С, на півдні та сході +17...+22 °С, вдень +26...+33 °С, у західних областях, а 12 серпня і на півночі країни +22...+28 °С.

У Київській області 10 серпня в Укргідрометцентрі також прогнозують подекуди невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі +15...+19 °С, вдень +28...+30 °С.