Синоптики спрогнозували погоду на останні вихідні літа: Локальні дощі та контрастна температура

В останні вихідні літа на сході України очікується спека, а на заході — прохолода і дощі, подекуди тумани.

За прогнозом Sinoptik.ua, у ніч проти 28 серпня в Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях можуть пройти дуже сильні дощі з кількістю опадів до 15—40 мм за 12 годин.

Західна частина України перебуває в зоні низького тиску — у вихідні та на початку тижня буде похмуро і дощитиме. Уранці очікуються слабкі тумани. У суботу та понеділок денна температура в регіоні до +21 °С, у неділю +15...+17 °С.

У Тернополі на День міста, 28 серпня, буде хмарна погода з невеликими порціями сонця. Повітря вдень прогріється до +19 °С. Опади малоймовірні. У неділю термометр покаже максимум +17 °С, буде хмарно, часом дощі. У понеділок стане більше сонця й тепла, удень до +20 °С.