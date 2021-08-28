Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Украины на 29 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 29 августа.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
29 августа ночью в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди и шквальный ветер.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в последние выходные лета на востоке Украины ожидается жара, а на западе — прохлада и дожди, местами туманы.
- Перед этим синоптики прогнозировали, что в субботу, 28 августа, в большинстве областей ухудшится погода.