Прогноз погоди на понеділок: тиждень в Україні почнеться з дощів

У понеділок, 30 серпня, на Правобережжі України очікується дощова, у західних областях ще й прохолодна погода, а на сході та півдні — спека.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Температура вночі +12...+17 °С, у південних областях +20...+22 °С, удень на Лівобережжі +30...+34 °С, у західних областях +19...+22 °С, на решті території +22...+29 °С. Подекуди можливі грози.
У Києві в понеділок теж часом дощитиме, подекуди гроза, температура вночі +15...+17 °С, удень +25...+27 °С.
Уранці 29 серпня температура води в Чорному та Азовському морях була в межах +22...+26 °С, у Дніпрі поблизу Києва — +22 °С.
- Раніше синоптики прогнозували, що в останні вихідні літа на сході України очікується спека, а на заході — прохолода і дощі, подекуди тумани.
- На 29 серпня синоптики оголошували штормове попередження в західних, Вінницькій та Житомирській областях — через значні дощі.