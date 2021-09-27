Синоптики спрогнозировали погоду на последнюю неделю сентября и предупредили о заморозках

По данным синоптиков, такие погодные условия стали возможными благодаря антициклону с северных широт, который на протяжении недели усилится, а его центр сместится к Левобережью Украины.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

В Украине в последнюю неделю сентября ожидается преимущественно сухая и солнечная погода , но ночью в ряде регионов возможны заморозки.

Температура воздуха ночью +2...+8 °С, на побережье морей до +12 °С, днем +10...+18 ° С.

Однако 29 сентября на северо-востоке, а 30 сентября в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0...-5 °С, в северо-восточных областях местами возможны заморозки и в воздухе.

Небольшой дождь синоптики прогнозируют лишь днем 28 сентября в северо-восточных областях и Карпатах.

Также в Укргидрометцентре отметили, что ветер в начале недели будет с северо-востока, что добавит свежести, но со среды, 29 сентября, начнет менять направление на юго-восточное.