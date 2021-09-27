Синоптики спрогнозували погоду на останній тиждень вересня і попередили про заморозки

За даними синоптиків, такі погодні умови стали можливими завдяки антициклону з північних широт, який упродовж тижня посилиться, а його центр зміститься до Лівобережжя України.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

В Україні в останній тиждень вересня очікується переважно суха та сонячна погода , але вночі у низці регіонів можливі заморозки.

Температура повітря вночі +2..+8 °С, на узбережжі морів до +12 °С, удень +10...+18 °С.

Водночас 29 вересня на північному сході, а 30 вересня у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0...-5 °С, у північно-східних областях подекуди можливі заморозки й у повітрі.

Невеликий дощ синоптики прогнозують лише вдень 28 вересня у північно-східних областях та Карпатах.

Також в Укргідрометцентрі зазначили, що вітер на початку тижня буде з північного сходу, що додаватиме свіжості, але з середи, 29 вересня, почне змінювати напрямок на південно-східний.