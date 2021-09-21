На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували перші морози

На горі Піп Іван Чорногірський в ніч на 21 вересня температура повітря опустилася до -6 °С. До цього на горі температура зберігалася на рівні 0 °С.
Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.
«Станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5—6 м/с, температура навколишнього середовища -6 °С», — йдеться у дописі.
- Раніше синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі. В Україні буде дуже сухо, особливо в жовтні, можливі ранні заморозки.
- З вереснем до України прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.