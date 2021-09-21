На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували перші морози

На горі Піп Іван Чорногірський в ніч на 21 вересня температура повітря опустилася до -6 °С. До цього на горі температура зберігалася на рівні 0 °С.

Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

«Станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5—6 м/с, температура навколишнього середовища -6 °С», — йдеться у дописі.