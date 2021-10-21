Синоптики спрогнозували погоду у вихідні: на заході та сході пройдуть дощі з вогким вітром, на півдні буде до +17 °С

У вихідні 23–24 жовтня погода в Україні буде різноманітною: від бабиного літа і +17 °С до +6 °С і нічних заморозків.

За даними Sinoptik.ua, в суботу в Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій і Вінницькій областях, а також у Херсоні, Миколаєві й Одесі буде ясна погода з мінливою хмарністю, до +11...+13 °С, на півдні — до +16...+17 °С.

Водночас у всіх західних та східних регіонах пройдуть дощі з вогким вітром до 12 м/с. Найхолодніше буде в Луцьку (+6...+8 °С), а максимальні температурні показники прогнозуються в Донецьку й Луганську (до +16 °С).