Синоптики спрогнозировали погоду в выходные: на западе и востоке пройдут дожди с влажным ветром, на юге будет до +17 °С

В выходные 23—24 октября погода в Украине будет разнообразной: от бабьего лета и +17 °С до + 6 °С и ночных заморозков.

По данным Sinoptik.ua, в субботу в Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Херсоне, Николаеве и Одессе будет ясная погода с переменной облачностью, до +11...+13 °С, на юге — до +16...+17 °С.

При этом во всех западных и восточных регионах пройдут дожди с влажным ветром до 12 м/с. Холоднее всего будет в Луцке (+6...+8 °С), а максимальные температурные показатели прогнозируются в Донецке и Луганске (до +16 °С).