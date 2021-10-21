Украину накрыли воздушные массы с диоксидом серы с острова Ла-Пальма, где продолжается извержение вулкана

Воздушные массы с острова Ла-Пальма (Канарский архипелаг), где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, достигли Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С помощью спутникового мониторинга ученые обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

«В настоящее время эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах — 10—15 км», — пояснил УГМЦ.

Украинские метеорологи заявили, что на воздух, которым дышат люди, это не влияет значительным образом. «В случае выпадения осадков — образуется слабокислотный дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды», — настаивают в УГМЦ.

Синоптики объясняют, что ситуация в Украине сейчас является динамичной — воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории страны в ближайшие дни. «И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении», — резюмировали в УГМЦ.