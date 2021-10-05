После извержения вулкана на острове Ла-Пальма образовалось «самое новое место на Земле»

В результате извержения вулкана на острове Ла-Пальма в Испании лава сформировала «платформу» в бухте, которую СМИ и местные жители уже называют «самым новым местом на Земле».

Об этом сообщает El Pais.

Площадь «платформы» составляет 33 гектара. У этого места установили постоянное дежурство, чтобы убедиться, что ни один человек туда не попадет. Дело в том, что из раскаленной лавы после контакта с соленой водой выделяются вредные испарения — диоксид серы и соляная кислота. El Pais пишет, что единственная жертва во время предыдущего извержения на острове Ла-Пальма в октябре 1976 года скончалась именно от вдыхания токсичных газов.

Вулканолог Ставрос Мелетлидис рассказал, что лавовые платформы — распространенное явление на Ла-Пальме, они формируются после извержений. Значительная часть Канарского побережья образовалась, когда «язык» лавы попал в море. Из таких платформ преимущественно состоят острова Тенерифе и Фуэртевентура.