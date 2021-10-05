Після виверження вулкану на острові Ла-Пальма утворилося «найновіше місце на Землі»

Унаслідок виверження вулкану на іспанському острові Ла-Пальма лава сформувала «платформу» в бухті, яку ЗМІ та місцеві мешканці вже називають «найновішим місцем на Землі».

Про це повідомляє El Pais.

Площа «платформи» становить 33 гектари. Біля цього місця встановлене постійне чергування, аби переконатися, що жодна людина туди не потрапить. Справа в тім, що з розпеченої лави після контакту із солоною водою виділяються шкідливі випари — діоксид сірки та хлоридна кислота. El Pais пише, що єдина жертва під час попереднього виверження на острові Ла-Пальма у жовтні 1976 року загинула саме від вдихання токсичних газів.

Вулканолог Ставрос Мелетлідіс розповів, що лавові платформи — поширене явище на Ла-Пальмі, вони формуються після вивержень. Значна частина Канарського узбережжя утворилася, коли «язик» лави потрапив у море. Із таких платформ переважно складаються острови Тенеріфе та Фуертевентура.