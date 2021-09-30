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Потоки лавы на испанском острове Пальма засняли из космоса

Автор:
Костя Андрейковец
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Космонавты Международной космической станции засняли потоки лавы на испанском острове Пальма, где 19 сентября произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в своем Twitter вид на вулкан с орбиты Земли.

Космонавты Роскосмоса засняли магму вулкана в ночное время суток.

Сейчас у вулкана самая высокая активность — лава от извержения достигла океана, а на острове объявили локдаун из-за токсичных испарений. Аэропорт острова временно закрыт.

  • Остров Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана в южной части острова произошло после землетрясения в районе Лас-Манчас. Власти успели эвакуировать людей.
  • Лава на своем пути уничтожила часть дорог, жилые дома и другие постройки. Она уже добралась до экономически важных плантаций банановых культур, что угрожает местной экономике. Предварительно ущерб от извержения оценивают в €400 миллионов.