Потоки лавы на испанском острове Пальма засняли из космоса

Космонавты Международной космической станции засняли потоки лавы на испанском острове Пальма, где 19 сентября произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в своем Twitter вид на вулкан с орбиты Земли.
Космонавты Роскосмоса засняли магму вулкана в ночное время суток.
Сейчас у вулкана самая высокая активность — лава от извержения достигла океана, а на острове объявили локдаун из-за токсичных испарений. Аэропорт острова временно закрыт.
- Остров Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана в южной части острова произошло после землетрясения в районе Лас-Манчас. Власти успели эвакуировать людей.
- Лава на своем пути уничтожила часть дорог, жилые дома и другие постройки. Она уже добралась до экономически важных плантаций банановых культур, что угрожает местной экономике. Предварительно ущерб от извержения оценивают в €400 миллионов.