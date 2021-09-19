На испанском острове Пальма началось извержение вулкана. Власти эвакуируют людей

На испанском острове Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана в одной из точек гряды Кумбре-Вьеха.

Как сообщает El Mundo, власти острова, на котором проживает около 85 тысяч человек, начали эвакуацию людей.

Изначально из вулкана вырывались большие клубы дыма и пепла, но вскоре по его склонам пошла лава, которая уже добралась до дорог и жилых зданий.

До извержения за неделю было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков. Сегодня, 19 сентября, толчков было 327, с максимальной магнитудой в 4,2 балла.

В безопасные места эвакуированы пожилые люди и жители поселений близких к эпицентру вулкана. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать тысячи людей.