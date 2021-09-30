Потоки лави на іспанському острові Пальма зняли з космосу

Космонавти Міжнародної космічної станції зняли потоки лави на іспанському острові Пальма, де 19 вересня відбулося виверження вулкана Кумбре-Вʼєха.
Російський космонавт Олег Новіцький опублікував у своєму Twitter вид на вулкан з орбіти Землі.
Космонавти Роскосмосу зняли магму вулкану в нічний час доби.
Зараз у вулкана найвища активність — лава від виверження досягла океану, а на острові оголосили локдаун через токсичні випаровування. Аеропорт острова тимчасово закритий.
- Острів Пальма з населенням понад 83 тисяч людей входить до складу архіпелагу Канарських островів. Виверження вулкану в південній частині острова сталося після землетрусу в районі Лас-Манчас. Влада встигла евакуювати людей.
- Лава на своєму шляху знищила частину доріг, житлові будинки та інші споруди. Вона наближається до економічно важливих плантацій бананових культур, що загрожує місцевій економіці. Попередньо збиток від виверження оцінили у €400 мільйонів.