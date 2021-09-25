Вулкан на Канарах вступив у нову вибухову фазу — зараз у нього найвища активність, літовище острова закрили

На іспанському острові Ла-Пальма виверження вулкану посилилось і увійшло у свою найбільшу вибухову фазу, аеропорт острова закрили.

Про це повідомляє Reuters.

Влада зазначила, що частина евакуйованих не може повернутись додому, аби забрати речі, через «еволюцію вулканічної катастрофи». Експерти заявили, що вулкан Кумбре-В’єха вступив в нову вибухову фазу — зараз у нього найвища активність.

Оператор іспанського аеропорту Aena повідомив в суботу, 25 вересня, що літовище острова закрите.

«Аеропорт Ла Пальма не працює через скупчення золи. Роботи з прибирання почалися, але ситуація може змінитися в будь-який момент », — пояснили в аеропорту. Частина авіакомпаній вже до цього скасували туди рейси.

Ла-Пальма з населенням понад 83 тисячі людей входить до складу архіпелагу Канарських островів. Виверження вулкану почалось там у неділю, 19 вересня. За цей час він вивергнув тисячі тонн лави, зруйнував сотні будинків і змусив евакуювати 6 тисяч людей. В результаті виверження вулкана поки не було зареєстровано серйозних травм або смертельних випадків, але близько 15% економічно важливих бананових культур острова можуть опинитися під загрозою, що поставить під загрозу тисячі робочих місць.