Авіакомпанії скасовують польоти на Канари через нові виверження вулкана. Влада збирається оголосити острів Ла-Пальма зоною лиха

На Канарських островах через нові виверження вулкана Кумбре-В’єха вирішили евакуювати ще три села.

Про це повідомили місцеві екстрені служби.

«Видано наказ про обовʼязкову евакуацію сіл Тaхуя, Таканде-де-Абахо і частину Таканде-де-Арріба», — йдеться в заяві в Twitter.

Влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла-Пальма зоною катастрофічного лиха, уряд також готує спеціальний план з відновлення постраждалих територій, заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту на острів.

«Виняткова ситуація на Ла-Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка Рада міністрів схвалить класифікацію острова Ла Пальма як зону катастрофічного лиха», — сказав він.

Попередньо, збитки, завдані стихією, вже сягнули 400 мільйонів євро.

У п’ятницю, 24 вересня, низка авіакомпаній оголосили про скасування рейсів на Канарські острови, повідомляє AFP. Зокрема, через величезні хмари попелу призупинили польоти літаки Canaryfly, Binter, Air Europa та Iberia. Терміни відновлення авіасполучення поки невідомі.