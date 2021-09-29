Лава от извержения вулкана на Канарах достигла океана. На острове объявили локдаун из-за токсичных испарений

Раскаленная лава, которая течет по острову Ла-Пальма после извержения вулкана Кумбре-Вьеха, достигла Атлантического океана в вечер вторника, 28 сентября.
Об этом сообщает Reuters.
Когда лава достигла океана, от контакта с соленой водой начались выделения пара и токсичных газов.
«Всех людей в радиусе двух километров эвакуировали, а остальная территория находится на карантине», — заявил мэр Тасакорте Хуан Мигель Родригес Акоста и добавил, что токсичное облако испарений движется на необитаемый восток острова, поэтому дополнительная эвакуация не нужна.
Он сказал, что все дороги на юге Ла-Пальма «отрезаны» от транспортного сообщения из-за потоков лавы.
Служба скорой помощи Канарских островов призвала тех, кто находится на открытом воздухе менее чем в 3,5 км от пораженной территории, немедленно найти безопасное место для укрытия и защищать рот и нос влажной тканью.
Власти Канарских островов посоветовали жителям восточного побережья Ла-Пальмы защитить двери и окна клейкой лентой и влажными полотенцами, чтобы токсичные газы, выделяемые лавой, не проникли в дома.
- Ла-Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана в южной части острова произошло 19 сентября. Его вызвало небольшое землетрясение в районе Лас-Манчас магнитудой 4,2. Тогда же власти объявили об эвакуации. Предварительно, стихия причинила ущерб на €40о миллионов.
- В результате извержения вулкана пока не зарегистрировали серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важных банановых культур острова могут оказаться под угрозой, что может лишить тысячи людей без рабочих мест.