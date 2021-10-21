Україну накрили повітряні маси з діоксидом сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкана

Повітряні маси з острова Ла-Пальма (Канарський архіпелаг), де триває виверження вулкана Кумбре-Вʼєха, досягли України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За допомогою супутникового моніторингу вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

«На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах — 10-15 км», — пояснив УГМЦ.

Українські метеорологи заявили, що на повітря, яким дихають люди, це не впливає значним чином. «У випадку випадіння опадів — утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища», — наполягають в УГМЦ.

Синоптики пояснюють, що ситуація в Україні зараз є динамічною — повітряні маси доволі швидко переміщуватимуться територією країни найближчими днями. «І за прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2 вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку», — резюмували в УГМЦ.