Жовтень у Києві був холоднішим за кліматичну норму

У Києві у жовтні середньомісячна температура повітря становила +8,4 °С, що нижче за кліматичну норму 1991—2020 років на 0,2 °С.
Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у понеділок, 1 листопада.
Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла + 18,8 °С, а найхолоднішим — 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4 °С.
На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми. Крім цього, у рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім від початку спостережень у 1891 році.
Вересень у Києві також був холоднішим за кліматичну норму — середньомісячна температура повітря становила +13,6 °С, що нижче за кліматичну норму на 1,3 °С.
- У Києві зафіксували перший температурний рекорд осені — ніч проти 22 жовтня виявилась найтеплішою за останній 141 рік.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.