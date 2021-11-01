Жовтень у Києві був холоднішим за кліматичну норму

У Києві у жовтні середньомісячна температура повітря становила +8,4 °С, що нижче за кліматичну норму 1991—2020 років на 0,2 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у понеділок, 1 листопада.

Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла + 18,8 °С, а найхолоднішим — 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4 °С.