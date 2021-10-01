У Києві вересень був холоднішим за кліматичну норму

У Києві середньомісячна температура повітря вересня становила +13,6 °С, що нижче за кліматичну норму на 1,3 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у пʼятницю, 1 жовтня.

Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче ніж +15 °С.

Найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла +27 °С, а найхолоднішим – 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9 °С.