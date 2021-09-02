Літо-2021 стало другим серед найспекотніших у Києві за 140 років

Літо-2021 стало другим найспекотнішим у Києві за останні 140 років, перевищивши кліматичну норму на 1,9 градуса.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, середня температура повітря влітку в Києві становила +22,3 °С.
Як зазначається, цьогорічне літо є рекордсменом також і в Україні, а загалом найбільше перевищила показники норми погода в липні.
Також в обсерваторії нагадали, що найхолодніше було 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4 °С, а найспекотніше — 24 червня, коли повітря розігрілося до +35,5 °С.
Літо 2021 року встановило 14 температурних рекордів, із них десять — у червні.
Водночас за кількістю опадів літо цього року ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року (на проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 77% кліматичної норми).
- Раніше синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі. В Україні буде дуже сухо, особливо в жовтні, можливі ранні заморозки.
- З вереснем до України прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.