Літо-2021 стало другим серед найспекотніших у Києві за 140 років

Літо-2021 стало другим найспекотнішим у Києві за останні 140 років , перевищивши кліматичну норму на 1,9 градуса.

Як зазначається, цьогорічне літо є рекордсменом також і в Україні, а загалом найбільше перевищила показники норми погода в липні.

Також в обсерваторії нагадали, що найхолодніше було 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4 °С, а найспекотніше — 24 червня, коли повітря розігрілося до +35,5 °С.

Літо 2021 року встановило 14 температурних рекордів, із них десять — у червні.

Водночас за кількістю опадів літо цього року ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року (на проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 77% кліматичної норми).