Лето-2021 стало вторым среди самых жарких в Киеве за 140 лет

Лето-2021 стало вторым самым жарким в Киеве за последние 140 лет , превысив климатическую норму на 1,9 градуса.

Как отмечается, нынешнее лето является рекордсменом также и в Украине, а в целом больше всего превысила показатели нормы погода в июле.

Также в обсерватории напомнили, что холоднее всего было 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4 °С, а жарче всего — 24 июня, когда воздух разогрелся до +35,5 °С.

Лето 2021 года установило 14 температурных рекордов, из них десять — в июне.

В то же время по количеству осадков лето этого года вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года (на проспекте Науки, где расположена обсерватория, выпало 77% климатической нормы).