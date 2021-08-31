Синоптики спрогнозировали погоду на 1 сентября: на запад придут дожди и похолодание, на востоке воздух прогреется до +29 градусов

Осень 2021 года в Украине начнется с похолодания.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября в западных областях будет преимущественно прохладно, дождливо, во второй половине дня осадки доберутся до северных и центральных областей, местами грозы. На остальной территории еще сохранится теплая солнечная погода.

Температура ночью +9...+14 °С, на юге и востоке страны +13...+18 °С; днем +21...+26 °С, на крайнем востоке до +29 °С, в западных областях +15...+20 °С. Ветер северо-западный, западный, 5—10 м/с. На Закарпатье и в Карпатах на протяжении суток значительный дождь.