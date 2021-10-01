В Киеве сентябрь был холоднее климатической нормы

В Киеве среднемесячная температура воздуха сентября составила +13,6 °С, что ниже климатической нормы на 1,3 °С.

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в пятницу, 1 октября.

Несмотря на то, что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 °С.

Самым теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла +27 °С, а самым холодным — 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9 °С.