Синоптики сообщили о завершении в Киеве метеорологического лета. В дальнейшем температура будет снижаться.

Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней», — говорится в сообщении.

С 19 сентября в Киеве наступила метеорологическая осень. По климатической норме она началась на три дня позже. В прошлом году метеорологическая осень пришла в столицу 15 октября.