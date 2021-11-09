В Украине ночью ударят морозы — местами до -9 °С

В Украину в ближайшие ночи придут морозы. На востоке страны прогнозируют до -9 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, из-за перемещения на территорию страны арктического воздуха с севера Европы в ночь на среду, 10 ноября, ожидается -4...-7 °С, на юге температура будет колебаться от -1° до +1 °С, днем +3...+8 °С, на Закарпатье до +10 °С. Ветер переменных направлений, 3—8 м/с.
В Киеве в среду ночью около -5 °С, днем +3...+5 °С.
В четверг, 11 ноября, в Украине усилится ветер — до 7—12 м/с, но будет южного и юго-западного направлений.
Ночью столбики термометров покажут -1...-6 °С, на востоке — до -10 °С, в Одесской области и в Крыму местами сохранится плюсовая температура. Днем +4...+9 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до +12 °С, в восточной части +2...+4 °С.
В Киеве в четверг ночью будет -2...-4 °С, днем +6...+8 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в октябре в Киеве среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.