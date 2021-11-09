В Украине ночью ударят морозы — местами до -9 °С

В Украину в ближайшие ночи придут морозы. На востоке страны прогнозируют до -9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, из-за перемещения на территорию страны арктического воздуха с севера Европы в ночь на среду, 10 ноября, ожидается -4...-7 °С, на юге температура будет колебаться от -1° до +1 °С, днем +3...+8 °С, на Закарпатье до +10 °С. Ветер переменных направлений, 3—8 м/с.

В Киеве в среду ночью около -5 °С, днем +3...+5 °С.