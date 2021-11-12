Синоптики прогнозируют в выходные ясную погоду и ночные морозы, на следующей неделе придет первый снег с дневными заморозками

В выходные 13—14 ноября на всей территории Украины ожидается ясная погода без осадков, с понедельника температура начнет стремительно снижаться.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В субботу, 13 ноября, в Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой и Донецкой областях ожидается до +6...+8 °С. Несколько прохладнее, до +4...+6 °С, будет в Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Максимальные показатели +9…+11 °С ожидаются на юге и западе. Теплее всего будет в Черновцах: днем воздух прогреется до +12 °С, но ночью возможны морозы до -7 °С.

В воскресенье, 14 ноября, столбики термометров опустятся на 2—3 градуса во всех регионах Украины. Днем холоднее всего будет на Харьковщине и Луганщине, в Сумской и Черниговской областях — не выше +2...+5 °С. Самое теплое воскресенье ждет жителей юга и запада. Так, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях воздух прогреется до +8...+10 °С, на Львовщине и Закарпатье — до +6...+7 °С. На остальной территории Украины средняя температура будет составлять только +4...+6 °С.