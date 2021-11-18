Погода у вихідні: синоптики прогнозують потепління та дощову суботу

За даними Sinoptik.ua , 20 листопада всією Україною пройдуть холодні дощі, особливо волого буде на сході та північному сході. У Луганській, Донецькій, Сумській та Харківській областях буде прохолодно — стовпчики термометра вдень не піднімуться вище +3...+7 °С. На решті території України буде у середньому +7...+10 °С. Уночі плюсова температура утримається скрізь, окрім Харківської, Сумської та Донецької областей, де очікується до -1 °С і навіть мокрий сніг.

У неділю, 21 листопада, погода буде хоч і вітряною (до 12 м/с), але порівняно теплою і ясною. Повітря прогріється до +9...+12 °С у західних областях України, на півдні та у Вінницькій області. У східних, північних областях та на Закарпатті очікується до +6...+9 °С, у центральних регіонах та Києві — до +8...+10 °С. У недільну ніч буде без морозів — лише на сході температура впаде до 0 °С, на решті території очікується до +3...+6 °С.

Наступний тиждень також почнеться з ясної погоди без опадів та відносно високої температури. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — +10...+12 °С. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Волині, у Рівненській та Чернігівській областях — до +4...+6 °С. На решті території України синоптики прогнозують +6...+10 °С та мінливу хмарність.