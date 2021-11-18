Погода у вихідні: синоптики прогнозують потепління та дощову суботу

В усіх регіонах України очікується дощова субота та сонячна неділя, але обійдеться без серйозних температурних коливань.
За даними Sinoptik.ua, 20 листопада всією Україною пройдуть холодні дощі, особливо волого буде на сході та північному сході. У Луганській, Донецькій, Сумській та Харківській областях буде прохолодно — стовпчики термометра вдень не піднімуться вище +3...+7 °С. На решті території України буде у середньому +7...+10 °С. Уночі плюсова температура утримається скрізь, окрім Харківської, Сумської та Донецької областей, де очікується до -1 °С і навіть мокрий сніг.
У неділю, 21 листопада, погода буде хоч і вітряною (до 12 м/с), але порівняно теплою і ясною. Повітря прогріється до +9...+12 °С у західних областях України, на півдні та у Вінницькій області. У східних, північних областях та на Закарпатті очікується до +6...+9 °С, у центральних регіонах та Києві — до +8...+10 °С. У недільну ніч буде без морозів — лише на сході температура впаде до 0 °С, на решті території очікується до +3...+6 °С.
Наступний тиждень також почнеться з ясної погоди без опадів та відносно високої температури. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — +10...+12 °С. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Волині, у Рівненській та Чернігівській областях — до +4...+6 °С. На решті території України синоптики прогнозують +6...+10 °С та мінливу хмарність.
- Раніше синоптики попередили, що у п’ятницю, 19 листопада, в частині регіонів України піде мокрий сніг. Через плюсову температуру вдень та морозну вночі на дорогах може утворитися «дзеркало».
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.