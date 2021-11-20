У Карпатах намело до метра снігу

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, подекуди висота передувів сягає 1 метра.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

За даними працівників поста, станом на 11:45 суботи, 20 листопада, на горі було -5 °С, вітер західний 8 м/с.

Окрім цього, зазначається, що через снігопад видимість обмежена — до 50 м.