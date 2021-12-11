В Украине запустили мобильное приложение для передачи сигналов SOS в горах

В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок в горах».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Как отмечается, приложение будет передавать сигналы SOS с точными географическими координатами при возникновении чрезвычайных ситуаций в горах. Верифицированные пользователи одним нажатием смогут отправить из приложения информацию о ситуации с места происшествия.
В скором времени приложение будет доступно для смартфонов на операционной системе Android и iOS, сейчас оно работает в тестовом режиме.
Благодаря новой системе GPS-мониторинга спасатели смогут отслеживать передвижение туристов и туристических групп по горной местности, а также поисково-спасательных групп в реальном времени. К тому же, процессы приема и обработки сообщений от туристов о чрезвычайных происшествиях станут автоматизированными.
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.