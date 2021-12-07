Спасатели нашли в Карпатах тело мужчины, который поехал кататься на снегоходе и пропал

Спасатели нашли в Карпатах тело 50-летнего мужчины, который пропал еще 4 декабря в горной долине Руна (Ужгородский район) во время катания на снегоходе.

Тело обнаружили во вторник, 7 декабря. Пропал он 4 декабря.

От чего именно он умер — пока неизвестно. Мужчину искали 90 спасателей и 33 единицы техники, в частности в воздух поднимали вертолет Ми-8.