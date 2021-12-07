Рятувальники знайшли в Карпатах тіло чоловіка, який поїхав кататись на снігоході та загубився

Рятувальники знайшли в Карпатах тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна (Ужгородський район) під час катання на снігоході.

Тіло знайшли у вівторок, 7 грудня. Зник він 4 грудня.

Від чого саме він помер — поки невідомо. Чоловіка шукали 90 рятувальників і 33 одиниці техніки, зокрема в повітря піднімали вертоліт Мі-8.