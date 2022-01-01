У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах упродовж 1 та 2 січня 2022 року. Оголошено третій рівень небезпеки .
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
На високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека — третій рівень.
Також у горах Iвано-Франкiвської області, у зв’язку з хуртовинами та опадами, очікується значна небезпека сходження лавин.
У перший день 2022 року на всій території України зберігається дощова погода, а у північно-східних регіонах — дощ зі снігом
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