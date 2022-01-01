У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах упродовж 1 та 2 січня 2022 року. Оголошено третій рівень небезпеки .

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека — третій рівень.

Також у горах Iвано-Франкiвської області, у зв’язку з хуртовинами та опадами, очікується значна небезпека сходження лавин.