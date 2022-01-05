Прошлый год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 100 лет

Также отмечается, что в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее.

По данным наблюдений, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2 °С, что на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991—2020 годов.

Прошлый год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей были в июле и ноябре — на 3,3 и 2,2 градуса соответственно.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января, когда температура снизилась до -20,2 °С, жарче всего — 24 июня, когда в тени было +35,5 °С.

Всего в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов, больше всего их было в январе и июне — соответственно 9 и 10.

Метеорологи сообщили, что 2021 год вошел в двадцатку самых сухих с начала наблюдений, осадки распределились очень неравномерно — почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило 32% от средних многолетних показателей. В Киеве зафиксировали 533 мм осадков, что соответствует 86% климатической нормы.