В январе в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда и один — по скорости ветра

Метеорологи зафиксировали в течение января в Киеве четыре температурных рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -14,9°C, а теплее – 5 января, когда максимальная температура повысилась до +10,7°C.

«За месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января)», — сообщили метеорологи. Они также отметили, что среднемесячная температура воздуха января в столице составила -1,3°C, что выше климатической нормы на 1,9°C.