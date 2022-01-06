В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд: 5 января было самым теплым за более чем 140 лет

Также в обсерватории отметили, что климатическая норма в настоящее время превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде в начале апреля.

По данным наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1961 году — +5,8 °С.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

В Киеве 5 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5 °С.

Кроме того, метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд 5 января — максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1925 году на 2,3 градуса.

В целом, с начала января в Киеве зарегистрировали уже четвертый температурный рекорд.