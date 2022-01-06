У Києві зафіксували новий температурний рекорд: 5 січня було найтеплішим за понад 140 років

У Києві 5 січня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +6,5 °С.
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, попередній рекорд був встановлений 1961 року — +5,8 °С.
Також в обсерваторії наголосили, що кліматична норма нині перевищена на 9,1 градуса, що відповідає погоді початку квітня.
Окрім цього, метеорологи зафіксували ще один температурний рекорд 5 січня — максимальна температура у столиці піднялась до +10,7 °С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3 градуса.
Загалом від початку січня у Києві зареєстрували вже четвертий температурний рекорд.
- Нагадаємо, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. Крім того, уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- Загалом 2021 рік став одним із двадцяти найтепліших та найсухіших за останні понад 100 років.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік — температура повітря в деяких країнах досягла показників, які фіксують навесні. Неподалік від Мадриду, у Сеговії, було +22,7 °С, а в сусідній Авілі +20,2 °C. Така температура стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.