Думаєте, День святого Валентина лише для закоханих? Й обовʼязково потрібно дарувати валентинки? А ось і ні! Ось вісім історій водіїв Uklon, які руйнують стереотипи про це свято

«Чотирнадцяте лютого останніми роками стало для мене звичайним днем»

Настя, 26 років.

В Uklon 2 роки.

Основна зайнятість — Міністерство спорту та молоді. Це не моє основне місце роботи, але мені дуже подобається проводити вихідні за кермом та возити різних людей. Це непоганий спосіб подружитися або ж просто поспілкуватися з приємними людьми, тому що в Uklon, дякувати богу, їздять тільки приємні. На День закоханих сталася незвичайна історія. До мене в автомобіль підсів чоловік. На вигляд — тільки прокинувся. Він дуже зрадів, що за кермом дівчина, і попросив допомоги у виборі подарунка для своєї коханої. Ми каталися містом за покупками: кульками, іграшками, квітами. Зʼясовували, що подобається їй, що йому. Адже це свято для двох. Загалом чоловік замовив столик у ресторані на даху з панорамним видом. Думаю, вони чудово відсвяткували! Я дуже люблю практичні подарунки, особливо — враження. Ведмедики — це, звичайно, класно, але ведмедика можна подарувати будь-коли, а ось на емоції іноді просто не знаходиш сил або бажання. Мені приємніше, коли подарунок не матеріальний. Хоча зараз майже все, на жаль, матеріальне. Наприклад, мені на День закоханих презентували інструкторський курс на сплави з рафтингу. Я працюю в цій сфері, і рух — моє життя, тому була дуже задоволена! Але найголовніше — провести День закоханих із тими, кому хочеш подарувати свій час. Будьте відкритими, і потрібні люди обовʼязково це оцінять. Чоловікам хочу передати: нехай щодня для вашої коханої буде чотирнадцяте лютого. Частіше обіймайтеся і менше сваріться через дрібниці! «Необовʼязково виділяти цей день, щоб освідчитися у коханні»

Богдан, 26 років.

В Uklon 4 місяці.

Колишній військовий. Я ставлюся до Дня святого Валентина, як до звичайного дня. Він не є для мене особливо важливим. Говорити своїм рідним та близьким (матерям, дружинам, дітям і навіть друзям) слова «Я тебе люблю» або «Я за тобою сумую» потрібно завжди, незалежно від дати на календарі. Але був у мене випадок, повʼязаний саме із Днем закоханих. Під час навчання у коледжі мені сподобалася одна дівчина, і я почав заради неї змінюватись. Вона збирала людей на бальні танці, і щоб виділитися, я пішов до неї в групу вчитися танцювати. І саме 14 лютого захотів освідчитись у своїх почуттях. Поліз у її вікно на четвертий поверх із квітами і впав. Не постраждав, але вона оцінила. Цього дня я хочу побажати всім кохання та щастя. Кохання — це те, заради чого ми всі живемо. Це стимул для нас працювати та розвиватися. «Хтось не сприймає День закоханих, і це його право»

Євген, 46 років.

В Uklon 2 місяці.

Раніше викладав в університеті. День святого Валентина — гарна зачіпка показати своє кохання одне одному. Ті, хто має стосунки, можуть таким чином підігріти свої почуття. Але люди, які не святкують, теж мають на це право. Я просто романтик, тож за те, щоб святкувати. Вважаю, що цей день не лише для тих, хто має другу половинку. Ми з друзями влаштовували тематичні зустрічі з милими атрибутами до Дня закоханих: серця на снігу зі свічок, квіти під кучугурою. Цього року ще не визначився, чи працюватиму. Як Амур вистрілить. Я вірю, що любов — це рушійна сила, яка дозволяє долати перешкоди, що виникають на життєвому шляху. Тож до Дня святого Валентина бажаю всім по-справжньому любити! А тим, хто не має пари, шукати і вірити. «День святого Валентина — це пара, романтика, вечеря та квіти»

Едуард, 36 років.

В Uklon 4 місяці.

Основна зайнятість — продажі. День закоханих — одне з найромантичніших свят. Головне, щоби було з ким його святкувати. І я зараз не лише про другу половинку. Не забувайте вітати своїх близьких: мам, сестер. У дитинстві цей день у мене асоціювався із материнською любовʼю. Мама завжди намагалася подарувати 14 лютого валентинки, цукерки та всякі такі святкові атрибути. Зараз уже виріс, і це свято повʼязано для мене з любовʼю у споконвічному її розумінні — коханні до другої половинки. Минулого року я три дні святкував у Карпатах із однією чудовою дівчиною. Гори, свіже повітря, кохання — це, безумовно, приємні спогади. Каталися на сноуборді, лижах, проводили романтичні вечері. Але романтика має тривати не лише один день на рік. Квіти, подаровані без приводу, набагато приємніші за ті, яких чекають на честь якоїсь дати. А ще я раджу частіше подорожувати з коханою людиною вдвох. Це прискорює процес «притирання» і допомагає краще пізнати одне одного. «У цей день емоції можуть бути різні, не обовʼязково людина має радіти»

Вікторія, 41 рік.

В Uklon 1 рік 9 місяців.

Працювала швачкою на заводі Toyota у Польщі. День святого Валентина — одне з найтепліших свят, яке дає людям можливість виявити свої почуття. Я святкую його в родинному колі. Син завжди дарує мені якісь милі подарунки: червоні троянди, ведмедика, сердечка та обовʼязково цукерки. Запамʼяталося, як цього дня пасажири розповіли мені, що познайомилися завдяки карантину і планують весілля. Це, мабуть, найприємніші слова, які можна почути від клієнтів. Минулого року 14 лютого я підвозила нареченого на розпис. Теж чудова подія! Він поклав на заднє сидіння чорну кульку і чорний пакет, у якому, судячи зі звуку, були напої. Мабуть, вирішив приховати вміст. Не всі пасажири готові ділитися подіями, що відбуваються в їхньому житті (і це нормально). Драйвери також не завжди показують свій настрій на роботі. Були й сумні, але повчальні випадки. Одного хлопця в машину посадила наречена. Дорогою він сказав, що не бачить із цією дівчиною свого майбутнього, а вона очікує від нього пропозиції. Я вважаю, найголовніше — не тримати біля себе людину, яку не любиш. У День святого Валентина хочу побажати всім закоханим, щоб їхні почуття цінували, поважали та не шукали їм заміни. Але перш ніж чекати кохання від когось, важливо самому зрозуміти власні бажання. Не бійтеся сумувати чи проводити час на самоті. Використовуйте це свято як чудову можливість пізнати себе краще. І звичайно, хочеться побажати всім закоханим зустрітися, і побільше вільних драйверів поруч. «Це свято більше для молодих»

Максим, 36 років.

В Uklon 7 місяців.

Раніше працював на технічному підприємстві. Молоді люди ще перебувають у передчутті чудес. У дитинстві я завчасно починав готуватися до Дня святого Валентина, починав перебирати в голові, кого можна привітати, кого краще не треба, щоб ті, кого можна, не образилися. Ці валентинки я не завжди навіть підписував, щоб залишатися інкогніто. Вітав по пів школи, бо дівчаток багато подобалося, і одну вибрати, звісно, не міг. Може, та тобі подарує, яку ти не привітав... У шкільні роки це свято хвилювало, було в ньому щось зворушливе і партизанське. У сімейному житті або через довгі роки стосунків пристрасті згасають, тому День закоханих не такий довгоочікуваний і трепетний. Але про нього все одно не варто забувати. Дорогою додому я обовʼязково купую букет квітів та смаколики, щоб порадувати кохану жінку. Мій незвичайний день святого Валентина був минулого року. Я отримав справжній чоловічий букет із пляшечкою алкоголю та ковбасками. Це було неочікувано. Цього року 14 лютого я працюватиму, і хотілося б бачити щасливі обличчя тих людей, які чекали на це свято. Бажаю всім світлого і справжнього кохання. Любіть трішки сильніше, ніж вас люблять. «Цього дня я завжди почуваюся щасливим»

Іван, 60 років.

В Uklon 6 років.

Раніше працював на заводі. Ми із дружиною разом 37 років. Нашому синові вже 35. У День закоханих, особливо у молоді роки, я завжди намагався тішити кохану подарунком. Це свято робить мене щасливішим, тому що я люблю і відчуваю взаємність. Я також люблю свою роботу. За ці роки виконав близько 17 тисяч замовлень. У мене навіть зʼявилися постійні клієнти, які називають мене дядя Ваня. Звісно, у День святого Валентина не обходилося без курйозних випадків. Якось їхав з парою, у якої був здоровецький ведмедик — довелося посадити його на переднє сидіння. А три роки тому у мене в автомобілі забули величезний букет. Я відʼїхав уже на 500 метрів, побачив — повернувся. Люди були вдячні. Якщо людина любить — вона добра, і дозволяє не тільки відчувати до себе теплі почуття, але й ділиться ними у відповідь. Провести 14 лютого можна по-різному: з другою половинкою, у колі сімʼї, друзів чи віч-на-віч із собою. Правила диктують самі люди. Це означає, що будь-який варіант, який приносить людині задоволення, автоматично стає правильним! «Окрім дружини, у мене чотири дівчини: донька, невістка та дві онуки. Завжди намагаюся їх тішити»