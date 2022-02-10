Думаете, День святого Валентина только для влюбленных? И обязательно нужно дарить валентинки? А вот и нет! Вот восемь историй водителей Uklon, которые разрушают стереотипы об этом празднике

«Четырнадцатое февраля в последние годы стало для меня обычным днем»

Настя, 26 лет.

В Uklon 2 года.

Основная занятость — Министерство спорта и молодежи. Это не мое основное место работы, но мне очень нравится проводить выходные за рулем и возить разных людей. Это неплохой способ подружиться или же просто пообщаться с приятными людьми, потому что в Uklon, слава богу, ездят только приятные. На День влюбленных со мной произошла необычная история. Ко мне в автомобиль подсел мужчина. На вид — только проснулся. Он очень обрадовался, что за рулем девушка, и попросил помощи в выборе подарка для своей любимой. Мы катались по городу за покупками: шариками, игрушками, цветами. Выясняли, что нравится ей, что — ему. Ведь этот праздник для двоих. В общем, мужчина заказал столик в ресторане на крыше с панорамным видом. Думаю, они отлично отметили! Я же очень люблю практичные подарки, особенно — впечатления. Мишки — это, конечно, классно, но мишку можно подарить и в любой другой день, а вот на эмоции иногда просто не находишь сил или желания. Мне приятнее, когда подарок не материальный. Хотя сейчас почти все, к сожалению, материальное. Например, мне в День влюбленных презентовали инструкторский курс на сплавы по рафтингу. Я работаю в этой сфере, и движение — моя жизнь, поэтому была безумно довольна! Но самое главное — провести День влюбленных с теми, кому хочешь подарить свое время. Будьте открытыми, и нужные люди обязательно это оценят. Мужчинам хочу передать: пусть каждый день для вашей любимой будет четырнадцатым февраля. Чаще обнимайтесь и меньше ссорьтесь по пустякам! «Необязательно выделять этот день, чтобы признаться в любви»

Богдан, 26 лет.

В Uklon 4 месяца.

Бывший военный. Я отношусь ко Дню святого Валентина, как к обыкновенному дню. Он не является для меня особенно важным. Говорить своим родным и близким (матерям, женам, детям и даже друзьям) слова «Я тебя люблю» или «Я по тебе скучаю» нужно всегда, вне зависимости от даты на календаре. Но был у меня случай, связанный именно с Днем влюбленных. Во время учебы в колледже мне понравилась одна девушка, и я начал ради нее меняться. Она собирала людей на бальные танцы, и чтобы выделиться, я пошел к ней в группу учиться танцевать. Именно 14 февраля захотел признаться в своих чувствах. Полез в ее окно на четвертый этаж с цветами и упал. Не пострадал, но она оценила. В этот день я хочу пожелать всем любви и счастья. Любовь — это то, ради чего мы все живем. Это стимул для нас работать и развиваться. «Кто-то не воспринимает День влюбленных, и это его право»

Евгений, 46 лет.

В Uklon 2 месяца.

Раньше преподавал в вузе. День святого Валентина — хорошая зацепка показать свою любовь друг другу. Те, у кого есть отношения, могут таким образом подогреть свои чувства. Но люди, которые не отмечают, тоже имеют на это право. Я просто романтик, поэтому за то, чтобы праздновать. Считаю, что этот день не только для тех, у кого есть вторая половинка. Мы с друзьями устраивали тематические встречи с милыми атрибутами ко Дню влюбленных: сердца на снегу из свечек, цветы под сугробом. В этом году еще не определился, буду ли работать. Как Амур выстрелит. Я верю, что любовь — это движущая сила, которая позволяет преодолевать препятствия, возникающие на жизненном пути. Поэтому ко Дню святого Валентина желаю всем по-настоящему любить! А тем, у кого нет пары, искать и верить. «День святого Валентина — это пара, романтика, ужин и цветы»

Эдуард, 36 лет.

В Uklon 4 месяца.

Основная занятость — продажи. День влюбленных — один из самых романтичных праздников. Главное, чтобы было с кем его отмечать. И я сейчас не только о второй половинке. Не забывайте поздравлять своих близких: мам, сестер. В детстве этот день у меня ассоциировался с материнской любовью. Мама всегда старалась подарить 14 февраля валентинки, конфеты и подобные праздничные атрибуты. Сейчас уже вырос и этот праздник связан для меня с любовью в исконном ее понимании — ко второй половинке. В прошлом году я три дня праздновал в Карпатах с одной замечательной девушкой. Горы, свежий воздух, любовь — это, безусловно, приятные воспоминания. Катались на сноуборде, лыжах, проводили романтические ужины. Но романтика должна длиться не только один день в году. Цветы, подаренные без повода, гораздо приятнее тех, которых ждут в честь какой-то даты. А еще я советую чаще путешествовать с любимым человеком вдвоем. Это ускоряет процесс «притирки» и помогает лучше узнать друг друга. «В этот день эмоции могут быть разные, не обязательно человек должен радоваться»

Виктория, 41 год.

В Uklon 1 год 9 месяцев.

Работала швеей на заводе Toyota в Польше. День святого Валентина — один из самых теплых праздников, который дает людям возможность проявить свои чувства. Я отмечаю его в кругу семьи. Сын всегда дарит мне какие-то милые подарки: красные розы, мишку, сердечки и обязательно конфеты. Запомнилось, как в этот день пассажиры рассказали мне о том, что познакомились благодаря карантину и планируют свадьбу. Это, наверное, самые приятные слова, которые можно услышать от клиентов. В прошлом году 14 февраля я подвозила жениха на роспись. Тоже замечательное событие! Он положил на заднее сиденье черный шарик и черный пакет, в котором, судя по звуку, были напитки. Видимо, решил спрятать содержимое. Не все пассажиры готовы делиться событиями, происходящими в их жизни (и это нормально). Драйверы тоже не всегда показывают свое настроение на работе. Бывали и печальные, но поучительные случаи. Одного парня в машину посадила невеста. В дороге он сказал, что не видит с этой девушкой своего будущего, а она ожидает от него предложения. Я считаю, самое главное — не держать возле себя человека, которого не любишь. В День святого Валентина хочу пожелать всем влюбленным, чтобы их чувства ценили, уважали и не искали им замену. Но прежде чем ждать любви от кого-то, важно самому понять собственные желания. Не бойтесь грустить или проводить время с собой наедине. Используйте этот праздник как отличную возможность узнать себя получше. И конечно, хочется пожелать всем влюбленным встретиться, и побольше свободных драйверов рядом. «Этот праздник больше для молодых»

Максим, 36 лет.

В Uklon 7 месяцев.

Раньше работал на техническом предприятии. Молодые люди еще находятся в предвкушении чудес. В детстве я заранее начинал готовиться ко Дню святого Валентина, начинал перебирать в голове, кого можно поздравить, кого лучше не нужно, дабы те, кого можно, не обиделись. Эти валентинки я не всегда даже подписывал, чтобы оставаться инкогнито. Поздравлял по полшколы, потому что девчонок много нравилось, и одну выбрать, естественно, не мог. Авось та тебе подарит, которую ты не поздравил… В школьные годы было в этом празднике что-то волнующее и партизанское. В семейной жизни или спустя долгие годы отношений страсти угасают, поэтому День влюбленных не такой долгожданный и трепетный. Но о нем все равно не стоит забывать. По пути домой я обязательно покупаю букет цветов и вкусности, чтобы порадовать любимую женщину. Мой самый необычный день святого Валентина был в прошлом году. Я получил настоящий мужской букет с бутылочкой алкоголя и колбасками. Это было неожиданно. В этом году 14 февраля я буду работать, и хотелось бы видеть счастливые лица тех людей, которые ждали этот праздник. Желаю всем светлой и настоящей любви. Любите чуточку сильнее, чем любят вас. «В этот день я всегда чувствую себя счастливым»

Иван, 60 лет.

В Uklon 6 лет.

Раньше работал на заводе. Мы с женой вместе 37 лет. Нашему сыну уже 35. В День влюбленных, особенно в молодые годы, я всегда старался радовать любимую подарочком. Этот праздник делает меня счастливее, потому что я люблю и чувствую взаимность. Я также люблю свою работу. За эти годы выполнил около 17 тысяч заказов. У меня даже появились постоянные клиенты, которые называют меня дядя Ваня. Конечно, в День святого Валентина не обходилось без курьезных случаев. Однажды ехал с парой, у которой был большущий мишка — пришлось усадить его на переднее сиденье. А года три назад у меня в автомобиле забыли огромный букет. Я отъехал уже на 500 метров, увидел — вернулся. Люди были благодарны. Если человек любит — он добр, и позволяет не только испытывать к себе теплые чувства, но и делится ими в ответ. Провести 14 февраля можно по-всякому: со второй половинкой, в кругу семьи, друзей или наедине с собой. Правила диктуют сами люди. Это значит, что любой вариант, который приносит человеку удовольствие, автоматически становится правильным! «Помимо жены, у меня четыре девушки: дочка, невестка и две внучки. Всегда стараюсь их радовать»